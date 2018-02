La Banque Tunisienne de Solidarité annonce un record de financements en 2017

La Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) a octroyé au cours de l’année 2017 un total de 13.165 crédits pour un montant de 231 millions de dinars, ce qui constitue une première depuis la création de la Banque il y a 20 ans.

Les financements accordés ont bénéficié en premier lieu aux diplômés de l’enseignement supérieur avec 40% de l’enveloppe totale d’investissement.

Leader dans le secteur de la méso-finance en Tunisie, la BTS a enregistré une évolution annuelle moyenne de presque 6% dans le nombre de crédits qu’elle a accordés sur les trois dernières années.

La Banque a enregistré un Produit Net Bancaire (PNB) en progression continue qui est passé de 15,2 millions de dinars en 2012 à 32,8 millions de dinars en 2017. Quant à son encours de crédits, celui-ci a progressé de 678 millions de dinars en 2012 à plus d’un milliard de dinars en 2017. Ces indicateurs favorables ont permis d’obtenir un résultat net excédentaire durant les 4 dernières années.

Ces performances ont été atteintes grâce à une démarche basée sur la mise en place d’un « Global Banking » moderne, rapide et évolutif. De plus, la BTS a agit sur la diversification de ses produits de financement (crédit professionnel, crédit vert, crédit Agri-invest, crédit agri-saison, crédit Fonds de roulement de l’ONA…). Ceci outre le renforcement de son partenariat avec les organismes publics, privés ainsi que la société civile en matière d’accompagnement et de coaching des jeunes entrepreneurs. On notera également le lancement d’un programme de Finance Islamique (Mourabha, Ijara) pour le financement des jeunes promoteurs.