La commémoration du 40ème jour de feu BCE aura bien lieu à la Cité de la culture

La commémoration du quarantième jour du Feu Béji Caid Essebsi aura finalement lieu à la Cité de Culture jeudi 05 septembre courant à partir de 17h00. Le ministère de la culture a trouvé un accord avec la famille du président défunt et le mouvement Nidaa Tounes pour que la demande soit présentée par une association et que la cérémonie soit organisée sous l’égide du ministère. On apprend que c’est l’Association Tunisie les Nations Unies présidée par l’ancien diplomate Ahmed Ounaies, un proche de BCE qui a sollicité le ministère pour l’organisation du 40ème jour.

Il est à rappeler que la Cité de la culture, le plus grand monument culturel multiforme réalisé par la Tunisie, a été officiellement inaugurée mercredi 22 mars 2018 par le président de la république Beji Caid Essebsi.