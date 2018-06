La crise politique influe sur la situation socio-économique, selon N.Jalloul

Dans une déclaration à l’agence TAP, en marge d’une conférence tenue, samedi, à Hammamet, sur « la gouvernance locale et ses mécanismes », le directeur général de l’Institut tunisien des études stratégiques, Néji Jalloul a insisté sur l’importance de consacrer la gouvernance locale dans le développement régional, signalant que cette conférence organisée par l’institut en collaboration avec la Fondation allemande Konrad Adenauer s’inscrit dans ce cadre.

Evoquant la conjoncture politique actuelle, Jalloul a indiqué que la Tunisie traverse une crise politique qui influe sur la situation socio-économique. Les grands partis politiques connaissent une crise d’identité, a-t-il expliqué ajoutant que ces mêmes partis sont appelés à mettre en place des programmes et des projets politiques clairs.

Le programme de cette rencontre de deux jours est axé sur « les prérogatives du conseil municipal et son rapport au pouvoir central et à la justice administrative, les défis de la politique municipale : gouvernance et démocratie participative », ainsi que « la structure du conseil municipal du point de vue législatif et sociologique ».

Le président de la République, Béji Caid Essebsi, avait décidé le 28 mai 2018 de suspendre les concertations autour du Document de Carthage II, jusqu’à une date ultérieure et ce, en marge de la réunion des présidents et secrétaires généraux des partis et organisations nationales signataires dudit document en vue de trancher sur la question relative au maintien ou non du gouvernement Youssef Chahed.