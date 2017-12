La décision américaine sur le statut d’Al Qods met le monde arabo-musulman « en ébullition »

Le président américain Donlad Trump a donc mis sa promesse de campagne en exécution, annonçant mercredi sa décision de reconnaître Al Qods(Jérusalem) comme capitale de l'Etat d'Israël. Cette décision a mis en ébullition le monde arabo-musulman.

Le Maroc, qui est à la tête du comité Al Qods au sein de l’Organisation de coopération islamique, a convoqué le chargé d'affaires américain à Rabat pour lui exprimer sa profonde inquiétude. Le Maroc qui « réitère son plein soutien aux Palestiniens pour qu'ils recouvrent leurs droits légitimes », selon un communiqué. La Tunisie dénonce une « atteinte primordiale au statut juridique et historique de la ville et une violation des décisions de l'ONU ». Quant à l'Algérie, elle « en appelle à la nation arabe, la umma islamique, et à la communauté internationale, à se mobiliser pour le respect des droits nationaux des Palestiniens et du statut international de la ville sainte ».

De son côté, la commission de l'Union africaine regrette « une décision qui ne fera qu'accroître les tensions dans la région et au-delà ». L'UA qui réitère sa solidarité avec le peuple palestinien et son soutien à sa quête d’un État indépendant ayant Al Qods-Est comme capitale. En revanche, en Afrique subsaharienne les chancelleries ne se précipitent pas pour réagir à cette annonce.

La Ligue arabe, qui compte 10 Etats membres africains, se réunit samedi, et l'OCI, dont une trentaine de pays d'Afrique font partie, le 13 décembre. Sur le papier, les Palestiniens devraient pouvoir compter sur certaines des 22 capitales africaines qui abritent une de leurs ambassades.

