La FIFA évoque la blessure de Youssef Msakni

Le site officiel de la FIFA a évoqué la blessure de l’international tunsien Youssef qui va le priver de la participation à la coupe du monde en Russie. Pour le site, « le coup est dur et brutal. Touché aux ligaments croisés du genou droit avec Al-Duhail contre Al-Sailiya ce samedi 7 avril, le milieu offensif sera éloigné des terrains pendant de longs mois. Msakni sera absent pendant six mois à cause de cette blessure. Il ne participera pas avec son équipe nationale à la Coupe du Monde en Russie, a confirmé son club.

Les Aigles de Carthage devront se passer de l'un de leurs principaux fers de lance. Le joueur de 27 ans avait imprimé sa marque dans la qualification de la Tunisie pour Russie 2018, en inscrivant notamment un triplé contre la Guinée lors de l'avant-dernière journée.