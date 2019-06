La France s'exprime sur l’amendement du code électoral en Tunisie

La France s’est prononcée sur l’amendement de la loi électorale en Tunisie. Au cours d’un point de presse tenu ce mercredi 19 juin au Quai d’Orsay siège du ministère des affaires étrangères, le porte-parole du ministère a précisé en réponse à une question sur la réforme du code électoral tunisien, « qu'il n'appartient pas à la France de se prononcer sur ce vote souverain ».

« L’Assemblée des représentants du peuple de la République tunisienne a adopté une loi portant révision du code électoral. Il n’appartient pas à la France de se prononcer sur ce vote souverain.

La France réitère son soutien à la Tunisie, pays ami et partenaire privilégié. Elle renouvelle sa confiance dans le peuple et les institutions tunisiennes et salue la vitalité démocratique tunisienne dont les élections générales de l’automne constitueront un temps fort.

La France participera à la mission d’observation électorale de l’Union européenne et entend continuer à apporter tout son soutien à la Tunisie, dans le respect de son indépendance et de ses institutions ».