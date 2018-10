La fusion entre Nidaa Tounes et l’UPL vue par un journal algérien

Dans un article mis en ligne , ce jeudi 18 octobre 2018, sous le titre « Tunisie : La lutte pour le pouvoir s’intensifie » le journal algérien « Al Watan » évoque « la fusion de l’Union patriotique libre (UPL), dirigée par l’homme d’affaires controversé Slim Riahi, avec Nidaa Tounes, a été officialisée dans une conférence de presse, tenue hier à Tunis ». Selon le journaliste « Nidaa Tounes appelle l’UPL à la rescousse pour le sauver de la dérive et chasser Chahed, si possible. »

Chahed ajoute le journal, « est soutenu actuellement par les islamistes d’Ennahdha et le bloc nationaliste. Deux autres blocs parlementaires sont courtisés par les soutiens de Chahed, à savoir Machrouaâ Tounes de Mohsen Marzouk (14 députés) et l’allégeance à la patrie (11 députés). Le sort du gouvernement dépend du positionnement de ces deux groupes, ainsi que de la manière dont Ennahdha va manœuvrer avec Nidaa Tounes. L’avenir de la Tunisie est loin d’être certain, surtout que le pays traverse une grave crise socioéconomique.