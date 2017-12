La grippe H1N1 continue de tuer

La grippe H1N1 a jusque-là tué 11 personnes et risque d’en tuer davantage. Dans un communiqué rendu public, le ministère de la santé a indiqué suivre l’évolution de la situation et qu’elle prendra les mesures nécessaires pour faire face à tout ce qui peut mettre en danger la vie des citoyens. Une vingtaine d’autres cas atteints de ce virus ont été enregistrés depuis la vague de froid, selon le ministre de la santé qui a précisé que la situation sanitaire actuelle est « sérieuse » et « grave ».

S’exprimant lors d’un point de presse tenu au siège du ministère, le ministre a fait savoir que son département a mis en place une cellule de crise pour suivre la situation épidémiologique de cette grippe, et ce, depuis le 7 décembre dernier, date à laquelle on a enregistré le 1er cas de décès dû à ce virus.

Actuellement, seuls 4.000 vaccins sont disponibles dans les pharmacies. Une grande quantité de vaccins seront importés au début de la semaine prochaine.