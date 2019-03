La pièce vaudeville «Weld Omou » en tournée

Après le succès du premier spectacle de la nouvelle pièce vaudeville «Weld Omou », à Nabeul, la pièce sera en tournée à partir du 29 Mars 2019, dans tout le pays.

La pièce texte et mise en scène Sadok Haloues, est interprétée par Naïma El Jani, Arouwa Ben Ismail, Walid Ezzine et Ramzi Abdeljawad. Il s’agit d’une comédie avec une légère mise en scène comique entrecoupée de chansons tunisiennes populaires.

Synopsis de la pièce

Fathi et Sonia sont un couple marié. Ils sont tous les deux salariés. Pour économiser de l'argent, ils louent leur maison et décident de vivre avec la mère de Sonia. Pour que Najia, la mère de Sonia, accepte, sa fille l'a convaincue que son mari Fathi est au chômage après son expulsion de son poste. Ridha, le fils de Nejia est au chômage. Son rêve est de vivre à l'étranger. Sa mère Nejia, lui a demandé de suivre le mari de sa sœur pour vérifier s'il est réellement en chômage. Après quelques jours, Ridha découvre que Fathi travaille et découvre aussi qu'il a une petite amie qu'il rencontre souvent dans un café. Il lui demande de l'argent en contrepartie son silence... Tous ces événements se déroulent avec un ton comique.

Dates à retenir