La réponse de Ryad Mahrez à un député français

Ryad Mahrez, auteur du coup franc qui a qualifié l’Algérie pour la finale de la Coupe d’Afrique des nations dimanche soir, a répondu sur Twitter au message hostile d’un élu du Rassemblement national.

Le coup franc de la victoire. Et le tweet aussi. Riyad Mahrez a envoyé l’Algérie en finale de la Coupe d’Afrique des nations en marquant à la dernière seconde (90e+5) de la demi-finale ce dimanche face au Nigeria (2-1), au Caire (Egypte), après avoir déjà été décisif sur l’ouverture du score (40e). Un but superbe qui a lancé une nuit festive pour les supporters algériens, notamment sur les Champs-Elysées à Paris.

Deux heures après le coup de sifflet final, le héros de l’Algérie a répondu sur Twitter à un élu du Rassemblement national, Julien Odoul (président du groupe au conseil régional de Bourgogne Franche-Comté), qui souhaitait la victoire du Nigeria "pour empêcher la poursuite des violences et des pillages, pour éviter la marée de drapeaux algériens, pour préserver notre fête nationale", après les incidents qui avaient suivi la victoire algérienne en quarts de finale jeudi dernier.

"Le coup franc était pour toi", a écrit Riyad Mahrez sur le réseau social, avec des émoji moqueurs, et "On est ensemble", avec des drapeaux de la France et de l’Algérie. Un message massivement partagé, en seulement quelques minutes.