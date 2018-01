La section du SNJT à Sidi Bouzid et Sfax fustige les propos grossiers du porte-parole du SFSI

La section des gouvernorats de Sfax et Sidi Bouzid du Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT)a condamné les commentaires « grossiers » sur la page Facebook personnel du porte-parole du syndicat des forces de sécurité intérieure, Noureddine Ghattassi, à l’égard des journalistes et des réactions de soutien de ses collègues comportant des « accusations, insultes et dénigrement des journalistes ».

Dans un communiqué rendu public, la section régionale du SNJT a fustigé les commentaires du syndicaliste « qui portent atteinte à sa personne et à son syndicat avant d’être une humiliation pour les journalistes ».

« Ce comportement met son auteur sous la loi qui lui demande de rendre des comptes et constitue un appel délibéré pour les pratiques sécuritaires répressives sensées être révolues après la réconciliation du pays avec l’institution de sécurité et l’instauration de la sécurité républicaine », souligne le communiqué.

La section a appelé « tous les collègues à boycotter les activités du syndicat régional des forces de sécurité intérieure à Sfax en attendant une prise de position claire du syndicat qui le place au-dessus de toute lutte futile ».

« Ces positions et dénigrement des journalistes sont en contradiction avec la neutralité de l’institution sécuritaire et avec l’adhésion des syndicats de sécurité dans le processus de transition démocratique que vit le pays depuis la révolution du 14 janvier 2011 et dont la liberté d’expression est l’un des fondements », ajoute le communiqué.