La séparation entre filles et garçons strictement interdite dans les établissements scolaires

Dans une circulaire adressée aux commissaires régionaux de l’éducation et aux directeurs des écoles, collèges et lycées publics et privés, le ministère de l’éducation a « strictement interdit » la séparation entre les filles et les garçons dans les salles de classe ou dans les salles de révision ainsi que dans les cours, terrains de sport ou complexes culturels. Toute violation de ces dispositions constitue une faute disciplinaire grave devant être sanctionnée, conformément à la réglementation en vigueur.

Cet avertissement intervient, selon le ministère, suite aux dépassements commis au niveau de l’application des dispositions de l’article 21 de la constitution et des articles 1 et 8 de la loi d’orientation numéro 80 de l’année 2002 en date du 23 juillet 2002 relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire qui prévoit la non-discrimination basée sur le genre.

Le ministère a appelé les directeurs des écoles primaires, des collèges et des lycées ainsi que les directeurs des établissements d’enseignement privés à s’abstenir de prendre des mesures contraires aux dispositions de cette circulaire et à appliquer la loi à l’encontre des contrevenants.

Les commissaires régionaux à l’éducation sont, également, tenus à veiller au respect de cette circulaire, ajoute la même source.