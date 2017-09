La Tunisie a participé, samedi 23 septembre à la 19ème édition de « techno parade » organisée Paris. Dix chars et 80 artistes et Dj ont pris part à cet « événement phare qu’il ne faut pas manquer », déclare à l’agence Tap le président de l’association « We are Tunisia », « Nous sommes la Tunisie », Zakaria Hammami qui veille au bon déroulement de la participation tunisienne à cette parade.

« Il s’agit de la deuxième année consécutive et de la cinquième fois que la Tunisie participe à la techno parade à Paris », souligne Hammami tout en précisant qu’il œuvre à ce que la prochaine édition puisse avoir lieu en Tunisie.

Positionné au deuxième rang du cortège, au niveau du Pont Neuf, le char tunisien baptisé « We are Tunisie » et « Sound of Carthage », « La voix de Carthage », attire l’attention des jeunes grâce à l’animation assurée par plusieurs Dj, dont Maroo et Sami Chelly.

Le coup d’envoi du défilé a été donné à 15 heures. À ce moment, la virtuose Yasmine Azaiez et le ténor Hassan Doss ont improvisé respectivement un mix avec les Dj. Une touche de musique orientale a été rajoutée au rythme de la techno grâce à un jeune percussionniste.

Le président de l’Institut du Monde arabe (Ima) et fondateur de la Techno parade de Paris, Jack Lang, déclare à l’agence Tap que « la Tunisie apporte depuis cinq ans les couleurs d’une autre vision de la musique techno ». « Il existe notamment en Tunisie et dans les pays du Maghreb des musiciens et des Dj exceptionnels », note Lang. « C’est une occasion pour mettre en valeur cette richesse artistique », précise-t-il. Lang a exprimé son souhait à ce que la Tunisie soit présente l’année prochaine à l’occasion de la 20ème édition de la parade. »

Concernant l’organisation de la 20ème édition de la parade en Tunisie, Lang met l’accent sur l’importance de cet événement. « Il ne faudrait pas supprimer l’évènement de Paris. Il faut imaginer l’évènement en deux temps, peut-être », propose le fondateur de la parade.

La ministre de la culture française, Françoise Nyssen, considère que c’est très important que la Tunisie soit présente et qu’elle organise une techno parade.

L’ambassadeur de Tunisie en France, Abdelaziz Rassâa, déclare à l’agence Tap que la présence de la Tunisie dans cette manifestation est très importante et qu’il faut la faire perdurer pour promouvoir l’image du pays.

Quant à l’artiste Sihem Belkhoudja, elle estime que « ce rendez-vous est une occasion pour rappeler aux Européens et aux Français que les Tunisiens sont toujours débout ».

Cette année, malgré l'état d'urgence, la préfecture de police a autorisé un parcours de 6 km, le plus long de l'histoire de la Techno Parade, créée en 1998 par un Jack Lang. Cette année, il a rassemblé plus de 300.000 personnes dans les rues de Paris, ce samedi 23 septembre. Sur un parcours allant du Louvre à la place de la Nation, les milliers de fêtards ont dansé pour revendiquer « le droit à la liberté d'expression et à la fête ».