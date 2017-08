La Tunisie au top dix des 196 pays visités par une jeune américaine

Cassandra De Pecol, une jeune américaine de 27 ans, a réalisé un record qui lui a permis de figurer dans le Guinness book. Elle a, en effet, visité 196 pays en moins de trois ans et trois mois. L'ambassadrice de l'International Institute for Peace Trough Tourism (IIPT), l'institut international pour la paix via le s'est lancée dans une aventure inoubliable. Lors de son 25e anniversaire, elle a commencé à planifier un véritable tour du monde. Les préparatifs ont pris plus d'un an et c'est le 24 juillet 2015 qu'elle commence son voyage durant lequel les escales ne durent jamais plus de trois jours. Tous les continents ont été foulés par les pieds de l'Américaine comme le prouve son compte Instagram baptisé Expedition 196 pour l'occasion. Dans ce journal de bord web on voit la jeune femme promouvoir la paix et le tourisme durable, deux idéaux dont elle se sert également pour de financer ses voyages en faisant de la publicité pour quelques marques. Après avoir visité 180 pays, la jeune femme a révélé que son rêve lui avait coûté plus de 198 000 dollars.

Après ce tour du monde, elle a classé les pays visités selon l’intérêt qu’ils ont suscité chez elle. Ainsi, la Tunisie se trouve dans le top ten, occupant la septième place « avec un esprit occidental avec des sites archéologiques retraçant l’histoire de cette terre ».

La Mongolie : Immersion dans la vie sauvage Le Bhoutan – Asie du Sud : Apprendre les bases d’une vie paisible Les Maldives : La mer bleue et le sable blanc Le Vanuatu – Océanie : Le peuple le plus gentil Pakistan : La culture asiatique authentique Oman – Péninsule arabe : Immersion dans le désert et les montagnes La Tunisie – Afrique du Nord : L’expérience de l’Afrique du Nord avec un esprit occidental avec des sites archéologiques retraçant l’histoire de cette terre. Pérou – Amérique du Sud : La forêt amazonienne… spendide Costa Rica – Amérique Centrale : Les singes, les fruits frais, de la bonne musique et les volcans… USA : Ma terre où se trouve ma famille.

