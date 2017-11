La Tunisie condamne l’attentat terroriste contre une mosquée dans le nord du Sinaï

La Tunisie a condamné le lâche attentat terroriste commis à l’heure de la prière du vendredi contre une mosquée dans le nord de Sinaï (Egypte) et qui a fait des dizaines de morts et de blessés parmi les civils.

Profondément attristée face aux lourdes pertes en vies humaines, la Tunisie a exprimé ses sentiments de sympathie et de compassion aux familles des victimes et réaffirmé sa totale solidarité avec le gouvernement égyptien et sa confiance en la capacité du peuple égyptien à vaincre le terrorisme et à préserver la sécurité et la stabilité de son pays.

Dans un communiqué rendu public vendredi, la Tunisie a renouvelé son appel à la communauté internationale afin de mettre en place rapidement des mécanismes efficaces de lutte contre le terrorisme.

Au moins 235 personnes ont été tuées et 120 autres blessées dans une attaque vendredi contre une mosquée dans le nord du Sinaï.

L’attaque a eu lieu pendant la prière du vendredi dans la mosquée Al-Rawdah, dans la ville de Bir Al-Abd, à 40 kilomètres d’El-Arich, la capitale de la province du Nord-Sinaï.