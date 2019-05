« La Tunisie écrasée par le poids de ses dettes », selon un site français

Le site Franceinfo a publié un article sur la dette tunisienne. Sous le titre : « La Tunisie écrasée par le poids de ses dettes », l’auteur de l’article explique « comment le montant de la dette tunisienne, tant publique que privée, a atteint des proportions importantes. Pour ne pas dire inquiétantes ». En effet, « depuis 2011, le pays a dû emprunter pour assurer ses fins de mois. Alors que dans le même temps, la population s’appauvrit et vit de plus en plus à crédit. Quelques clefs pour tenter de comprendre une situation explosive ».

Cette dette est une question sensible en Tunisie « car elle fut en partie à l’origine de la colonisation en 1881 ». En 2019, elle pourrait atteindre des niveaux record.

Dans ce contexte, "depuis 2011, l’Etat a eu systématiquement recours à des emprunts, en grande partie pour assurer son fonctionnement". Le taux d’endettement tourne autour de 70%, en augmentation d’environ 230% depuis janvier 2011. La vie devient de plus en plus difficile pour une partie de la population qui manifeste son mécontentement et son désespoir.

https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/economie-africaine/la-tunisie-ecrasee-par-le-poids-de-sesdettes_3442781.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=1557846552&fbclid=IwAR0WDullWVxV-hpm5y6lrNPdN7hu_BCg4A0DSyq9UEUr49eg_ucvBnAbRo8#xtor=CS1-746