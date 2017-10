La Tunisie à la Conférence des femmes de la Francophonie à Bucarest

La Conférence des femmes de la Francophonie, se tiendra à Bucarest, capitale de la Roumanie les, 1er et 2 novembre 2017. La Tunisie y sera représentée par la ministre de la femme, de la famille et de l’enfance Néziha Labidi.

Organisée sur le thème : « Création, innovation, entrepreneuriat, croissance et développement : les femmes s’imposent !, » cette rencontre d’envergure internationale rassemblera près de 450 entrepreneurs (es), représentants (es) de la société civile et des Etats et gouvernements membres de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

La ministre présentera à cette occasion l’expérience tunisienne en matière de lutte contre toutes les formes de violence notamment sur les plans législatif et institutionnel. Elle aura aussi des rencontres de concertations avec des ministres présents dont le ministre roumain des affaires étrangères Theodor Malescanu et la ministre du travail et de la justice sociale de Roumanie Olgueta Vasiliscu.

Trois axes thématiques retiendront l’attention : 1) Droits des femmes et accès au marché du travail ; 2) Innovation et entrepreneuriat féminin ; 3) Leadership des femmes dans la gouvernance économique.

A l’issue des débats, des recommandations seront formulées afin d’élaborer un Plan d’action francophone pour l’autonomisation économique des femmes et pour nourrir les réflexions engagées par l’OIF en vue de l’adoption, lors du prochain Sommet des chefs d’État et de gouvernement qui se tiendra à Érevan, en 2018, d’une Stratégie de la Francophonie pour l’égalité entre les femmes et les hommes