La Tunisie refuse de récupérer les cadavres des terroristes tués en Libye

Près de 70 cadavres de tunisiens tués dans les rangs des groupes terroristes agissant en Libye et dont la plupart ont été tués dans des raids américains, se trouvent depuis plus de deux ans dans les morgues libyennes. Les autorités tunisiennes ont opposé une fin de non-recevoir aux demandes des autorités de Libye pour les récupérer. Le président de l’Organisation des Tunisiens retenus à l’étranger, Mohamed Ikbal a exprimé son étonnement de la position tunisienne, indiquant que c’est la deuxième fois que la Tunisie refuse une demande libyenne pour recevoir les terroristes tunisiens ayant combattu dans les rangs de Daech.

Il a confié à la presse libyenne que les dépouilles de ces terroristes peuvent révéler des données importantes pour le gouvernement tunisien sur les groupes terroristes et sur les éléments recherchés impliqués dans le terrorisme.