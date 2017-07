La Turquie est-elle devenue la plus grande prison pour les journalistes ?

« Une chape de plomb est placée par Erdogan sur le pays », constate Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters sans frontières (RSF). « On a parfois l'impression que cela va s'arrêter, mais c'est une spirale infernale, cela va toujours plus loin. La Turquie est devenue la plus grande prison du monde pour les journalistes et ceux qui veulent les défendre. ».

C’est pourquoi, à l’occasion de l’ouverture, ce lundi 24 juillet, du procès de 17 collaborateurs du journal « Cumhuryet », RSF a lancé une pétition pour demander la libération immédiate des de tous les journalistes jetés en prison et l’abandon des accusations délirantes portées contre eux.

Ils risquent jusqu’à 43 ans de prison, onze d’entre eux sont déjà en détention : le procès du journal Cumhuriyet commence aujourd'hui à Istanbul et va durer 7 jours.

Cumhuriyet est accusé par la justice turque d’avoir terni l’image des autorités pour contribuer aux visées de trois organisations considérées comme « terroristes » en Turquie.

En effet, depuis la mise en place de l’état d’urgence le 20 juillet 2016, plus de 150 médias ont été liquidés, 150 journalistes arrêtés et plus de 120 ont choisi l'exil.

C'est pourquoi nous demandons, dans une pétition, la libération immédiate des collaborateurs de Cumhuriyet et de tous leurs confrères jetés en prison qui n'ont fait que leur travail. Nous demandons également l’abandon des accusations délirantes portées contre eux.