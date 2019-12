L'accident d'Amdoun est l'un des plus meurtriers jamais enregistrés en Tunisie

L’accident du bus survenu, dimanche 1er décembre 2019, sur la route reliant Amdoun à Ain Drahem et ayant causé la mort de 26 personnes est l’un des plus meurtriers jamais enregistrés en Tunisie. Fin avril 2019, 12 personnes dont sept femmes transportées à l'arrière d'une camionnette avaient péri dans un accident de la route à Sabala, dans la région marginalisée de Sidi (centre). Les victimes décédées étaient âgées de 18 à 30 ans.

Fin août 2016, au moins 16 personnes étaient mortes et 85 autres avaient été blessés à Kasserine (centre-ouest) lorsqu'un semi-remorque dont les freins avaient cédé était entré en collision avec un bus de transport public et une quinzaine de voitures.

La mortalité routière en Tunisie, reste très élevée, du fait de l'état des infrastructures, mais aussi de la vétusté du parc automobile et des incivilités. D’après les statistiques de l’Observatoire National de la Sécurité Routière (ONSR), 5 877 accidents ont eu lieu durant l’année 2018, ayant causé 1 205 décès et 8 869 blessés. Toujours d’après le rapport de l’ONSR, le manque de vigilance au volant est à l’origine de 1146 accidents en 2018. 1057 accidents ont été engendrés par l’inattention du piéton au moment de traverser la route et 999 accidents sont dus à l’excès de vitesse.