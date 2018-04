Tous ceux qui ont connu Chokri Mamoghli qui vient de quitter ce bas monde, l’ont pleuré et n’ont pas manqué de relever ses qualités humaines et académiques, sa compétence et son application. Tawfik Baccar, l’ancien ministre et ancien gouverneur de la BCT, qui préside le centre Hadi Nouira, CIPED, n’a pas trouvé les mots pour exprimer sa profonde tristesse et sa douleur à la suite du décès de celui qu’il appelle « Khouya ».

« Dieu a voulu qu’il en soit ainsi » a-t-il dit. « Tu nous quittes au moment où le pays a le plus besoin de personnes comme toi, à la fois compétentes et patriotes. On s’est connu à la faculté, on s’est retrouvé par la suite au gouvernement où tu as occupé le poste de Secrétaire d’Etat au commerce au sein duquel tu as fait un travail profond et efficace. Tu étais le premier à qui je parlerai du projet de création du CIPED, tu applaudiras à l’idée et tu seras un de ses initiateurs et un des membres les plus influents et respectés du Conseil scientifique du Centre. Je garderai de toi l’image de cet universitaire proche des problèmes réels du pays, de ce personnage poli mais qui a le courage de ses idées. Khouya Chokri malgré ta maladie, tu as été pour nous au cours de ces dernières années, une source d’inspiration et d’espoir dans ce contexte lourd et sombre que vit malheureusement notre pays. Sache que tu seras toujours présent avec nous, car nous partageons avec toi beaucoup de ces nobles valeurs que tu as portées tout au long de ton parcours.

Adieu khouya

Paix à son âme