Lancement de Brandt Tunisie à la résidence de France

Dans le cadre de son programme de développement régional, la marque française Brandt, référence mondiale dans les équipements électroménagers, annonce l’ouverture officielle de sa filiale Brandt Tunisie.

A cet effet, Brandt Tunisie devient le représentant commercial exclusif des marques déposées du groupe à savoir : « Brandt», «De Dietrich», «Vedette» et «Sauter » pour le marché Tunisien.

Cette annonce a été marquée par une grande cérémonie de lancement dans la résidence de l'Ambassadeur de France, en présence de responsables du groupe Brandt et particulièrement M. Bertrand Coupy, Directeur Commercial et Marketing du Groupe Brandt, du directeur général de Brandt Tunisie M. Ghazi Chebbi, de M. Alessandro Trombetti, Directeur Marketing Produits, de Mauricio del Puerto, Responsable Communication des Marques et de partenaires et collaborateurs privilégiés ainsi que des journalistes et influenceurs.

Dans son discours, M. Bertrand Coupy, a présenté le groupe et sa politique de développement: Fortement implanté et représenté sur le marché Français, le Groupe Brandt est devenu véritablement International avec un très fort développement en Algérie, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Jadis orienté vers la cuisson, le groupe Brandt est devenu généraliste en offrant des produits diversifiés: du gros électroménager à la téléphonie en passant par le petit électroménager, la TV, la climatisation.

Fort d'une équipe de plus de 200 ingénieurs, le groupe s'est fixé un objectif ambitieux : être un acteur majeur en biens d’équipements de la maison aussi bien en Europe, qu'en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie. Nos parcs industriels situés en France (Orléans et Vendôme) jouissent d'un savoir-faire inégalable. Ces deux usines sont réputées dans le monde entier pour la fabrication des appareils de cuisson tels que des fours, tables inductions, hottes, cuisinières et tables de cuisson gaz. Tandis que notre usine à Sétif est spécialisée dans le lave-linge, la TV, la climatisation, ainsi que la production de l’ensemble de nos cartes électroniques.

Un nouveau complexe industriel vient de voir le jour à Sétif. Etendu sur 110 ha d'une capacité à terme de 8 millions d'appareils pour un investissement de 350 millions d’euros,ce site produit l’ensemble du froid du Groupe, les lave-linge front, les lave-vaisselle et certains appareils de cuisson. De par sa proximité avec l’Europe, cette localisation permet de livrer en quelques jours, voire quelques heures et en étant très compétitifs certains marchés (comme la Tunisie).

Le Directeur général de Brandt Tunisie, M. Ghazi Chebbi, s'est pour sa part appesanti sur les raisons de la création d'une filiale Brandt en Tunisie:" La nécessité de la création d'une filiale Brandt en Tunisie est née d'abord de la volonté du Groupe de s’installer dans la durée. Mis à part la responsabilité morale vis-à-vis des clients Brandt, la filiale, grâce à son implantation locale, est à même d’étudier de façon correcte et prolongée les opportunités et la compétitivité des produits pour ainsi maîtriser la politique de commercialisation.

En s'installant en Tunisie, Brandt simplifie certaines opérations en prenant en charge localement tout un ensemble d’opérations administratives, commerciales, logistiques et financières. Le Choix d’une filiale (et non un distributeur) est de maitriser toute la chaîne de valeur allant de la production jusqu’à la distribution et la vente.

L'implantation de Brandt Tunisie est aussi et surtout un tremplin majeur pour l'introduction du groupe dans le tissu industriel et commercial de la Tunisie. Notre ambition est de gagner 20 % de parts du marché à l’horizon de 2021.Notre souci est d'assurer la qualité, le prix et le meilleur service. Brandt Tunisie fonctionnera suivant 2 phases:

• La commercialisation d’une gamme de produits finis composée de petit et grand électroménagers (réfrigérateurs, lave-linge, lave-vaisselle, hottes, plaques, fours), des téléviseurs et des climatiseurs.

• Le lancement d'une unité industrielle pour l’assemblage (CKD) pour la TV et la climatisation".

Brandt Tunisie : Le meilleur de l'électroménager

Spécialisée dans le commerce et la distribution de toutes les catégories de produits électroménagers (Blanc, Brun et PEM), Brandt Tunisie, septième filiale du groupe Brandt dans le monde, assure la distribution et la vente (mais aussi le service après-vente) de sa gamme de produits à travers différents canaux de distribution: enseignes spécialisées, GMS, commerces individuels...

Le nouveau Brandt Store Tunisie, situé sur la route de La Marsa (Aouina), expose une large gamme de produits Brandt et De Dietrich permettant ainsi aux clients de découvrir en exclusivité les dernières innovations.

Brandt Tunisie a investi dans un personnel de qualité. En 2019, la filiale comprendra une trentaine de personnes entre hauts cardes et personnels administratif et commercial, en plus d’un service après-vente où les clients seront accueillis par une équipe d'ingénieurs et techniciens pour répondre au mieux à leurs besoins et exigences.