Le Centre International de Développement pour la Gouvernance Locale Innovante (CILG) a annoncé jeudi, le lancement d’un baromètre des municipalités tunisiennes pour mesurer la performance municipale dans les différentes régions du pays.

« le baromètre des municipalités tunisiennes est une plateforme électronique qui permet l’accès à une cinquantaine d’indicateurs statistiques couvrant plusieurs thématiques dont notamment le développement économique, le développement social, la gouvernance locale, la finance locale », a expliqué, Marouan Mimouni, directeur du projet du baromètre des municipalités tunisiennes lors d’une journée d’information consacrée à la présentation des résultats des différentes actions menées par le CILG en Tunisie.

« Les indicateurs ont été définis conformément à des expériences comparées menées dans ce domaine », a-t-il souligné.

Couvrant 350 municipalités, cette plateforme se veut un espace pour permettre aux internautes tunisiens d'établir une comparaison entre les différentes municipalités, a-t-il ajouté.

D’après lui, la plateforme sera, dans un premier temps, statique. Elle sera alimentée par des données collectées auprès de l’Institut National des Statistiques (INS), des ministères et des municipalités partenaires.

« Dans un deuxième temps, elle deviendra dynamique et permettra à l’INS, aux ministères et aux municipalités de publier directement leurs données via un API (Interface de programmation applicative) », a-t-il ajouté.

A la faveur de cette plateforme, les municipalités peuvent mener, au moyen de questionnaires, des enquêtes de satisfaction auprès des citoyens, a-t-il encore souligné.

Selon la directrice générale de CILG-VNG international (Centre International de Développement pour la Gouvernance Locale Innovante), Neila Akrimi, ce projet s’inscrit dans le cadre du programme d’appui à la gouvernance urbaine démocratique et au développement économique local financé par le gouvernement néerlandais.

« Ce projet va permettre à chaque citoyen de vérifier et d’évaluer le fonctionnement de sa municipalité, tout comme il va permettre aux municipalités d’établir un diagnostic de performance et d’élaborer une stratégie pour remédier aux dysfonctionnements constatés.

Ont assisté à cette journée, le ministre des Affaires locales et de l’Environnement, Riadh Mouakher, des représentants des différents ministères, des députés, des représentants des communes ainsi que plusieurs composantes de la société civile.

TAP