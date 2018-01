L’appel du Comité supérieur des droits de l’homme

Le Comité supérieur des droits de l'Homme a et des libertés fondamentales a appelé le gouvernement, les partis politiques et toutes les composantes de la société civile à un dialogue « sérieux et constructif » afin de garantir les droits économiques et sociaux des Tunisiens.

Dans un communiqué publié, vendredi 12 janvier 2018, le comité a appelé à faire preuve de responsabilité, à respecter la Constitution et à éviter les déclarations de nature à susciter les tensions et à diviser les Tunisiens.

« Il ne faut pas incriminer les manifestations qui sont une forme d'expression », souligne le comité, insistant sur le respect des principes de la démocratie et des droits de l'Homme.

Par ailleurs, le Comité a fermement condamné les actes de violence et de vandalisme observés récemment dans le pays. Des actes qui conduisent à la restriction de la liberté d'expression, portent atteinte à la transition démocratique et ouvrent la voie au retour de la dictature, avertit le comité.