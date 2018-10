L’auteur de l’attaque sanglante contre une synagogue aux Etats Unis, n’est pas un islamiste

Un tireur a ouvert le feu, samedi 27 octobre, dans une synagogue de Pittsburgh, en Pennsylvanie (est des Etats-Unis), où des fidèles étaient rassemblés pendant le chabbat. Voici ce que l'on sait de cette fusillade qui a fait 11 morts et 6 blessés.

La fusillade s'est déroulée dans la synagogue "Tree of Life" ("Arbre de vie"), installé dans un quartier où vit une importante communauté juive, et où des fidèles étaient rassemblés pour le jour de repos juif du chabbat, pour une cérémonie marquant la naissance d'un enfant. Le tireur a fait irruption vers 10 heures (15 heures àTunis) dans le lieu de culte, en criant "Mort à tous les juifs A leur arrivée sur les lieux, les forces de l'ordre ont dû ouvrir le feu pour appréhender le tireur, qui disposait d'un fusil d'assaut et d'au moins trois armes de poing quand il est entré dans la synagogue, selon les autorités. Blessé, il a été transporté à l'hôpital et placé en garde à vue.

Le bilan s'établit à 11 morts et 6 blessés, selon les autorités locales. Les autorités s'étaient d'abord murées dans le silence, à l'exception de Donald Trump a d'abord déclaré que le bilan de cette fusillade risquait d'être "plus dévastateur" que le chiffre de quatre morts annoncé initialement. Quelques heures plus tard, il a parlé de "beaucoup de morts" et "beaucoup de blessés graves".

La justice fédérale a inculpé le tireur présumé de 29 chefs d'accusation, dont 11 chefs d'utilisation d'une arme à feu pour commettre un meurtre et 11 chefs d'obstruction de l'exercice d'une religion ayant entraîné la mort. Identifié par les autorités comme étant Robert Bowers, il risque la peine de mort. Le représentant du FBI Bob Jones a reconnu en conférence de presse que cette homme de 46 ans n'était pas connu des services de police avant aujourd'hui. "Le FBI va travailler jour et nuit pour en trouver la raison."

Un compte à son nom existait sur le site Gab.com, un réseau social prisé de la mouvance d'extrême droite américaine. Sur celui-ci, on retrouvait une série de posts antisémites en ligne. Une citation en haut de la page de déclarait ainsi : "Les juifs sont les enfants de Satan", selon des captures d'écran de son compte, à présent suspendu, réalisées par le groupe SITE, qui surveille les mouvements extrémistes. Dans un message envoyé samedi sur le réseau social, le compte de Robert Bowers reprochait aussi à la Société hébraïque d'aide aux immigrants "d'attirer des envahisseurs qui tuent notre peuple". "Je ne peux pas rester les bras croisés à regarder mon peuple se faire massacrer. Ajustez vos lunettes, j'y vais", ajoutait-il peu de temps avant la fusillade.

