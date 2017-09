Le Centre Hédi Nouira se félicite de l’adoption de la loi sur la réconciliation

Le Centre International Hedi Nouira de prospective et d’études sur le développement(CIPED) a soutenu dès le départ l’initiative de réconciliation économique et a œuvré depuis sa présentation par le Président de la République à en analyser les retombées économiques et sociales, à procéder au chiffrage des données et à affuter l’argumentaire. Aujourd’hui, il se félicite de l’adoption de la loi par l’ARP et entretient l’espoir que cette adoption puisse favoriser l’instauration d’un climat de confiance à même d’aider le pays à relever les défis de tout ordre auxquels il est affronté.

Le CIPED remercie à l’occasion, le Président de la République et toutes les bonnes volontés qui ont soutenu son initiative et rappelle au gouvernement que l’adoption de la loi contribuera positivement à la reprise de la croissance. En effet, l’Administration demeure au cœur du processus de développement et pour réussir, elle a besoin de sérénité et de confiance, attributs que le législateur a heureusement fini par lui consentir.

Le CIPED appelle par ailleurs, à libérer les énergies et à trouver les solutions appropriées avec les hommes d’affaires citoyens, pour les encourager à reprendre le chemin de l’initiative et de l’investissement. Le CIPED considère au vu des travaux qu’il a menés, qu’aucune reprise économique sur des bases solides ne peut se réaliser, sans avancée significative dans le processus de réconciliation et sans un retour des différents partenaires, à l’initiative et au travail.