Le chef de l’Etat signe le décret portant convocation au vote

Le président de la République Béji Caïd Essebsi a signé mardi le décret portant convocation au vote, pour l'élection des membres des conseils municipaux le 6 mai 2018 et le 29 avril pour les agents des forces militaires et sécuritaires.

Caïd Essebsi a souligné l'importance de ces échéances qu'il qualifie de « noces électorales » dans l'instauration de la démocratie participative et son impact direct sur la qualité de vie des citoyens.

Il s'est félicité du consensus trouvé entre les différentes parties concernées par les élections sur la date des élections.

Il a expliqué que la présidence de la République s'est employée, malgré les mises en doute, en vue d'assurer la tenue des élections dans les délais.

Il a insisté sur la nécessité d'œuvrer à la réussite de ces élections.

La veille, l'Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) a annoncé que les élections municipales auront lieu le 6 mai 2018.

La décision de l'ISIE fixe le calendrier des élections municipales pour 2018. Elle comporte 12 articles qui se présentent en 4 chapitres: Enregistrement des électeurs, candidatures aux élections municipales, campagne électorale, vote et annonce des résultats.

Dans le dernier chapitre (vote et annonce des résultats), il est indiqué que l'annonce des résultats préliminaires des élections ne dépassera pas le 9 mai 2018. Les résultats définitifs seront proclamés par l'ISIE au plus tard le 13 juin 2018 après l'examen des recours.

Les élections municipales étaient initialement prévues le 25 mars 2018. Mais cette date a été reportée à la demande de certains partis politiques à la suite d'une série de négociations menées la semaine dernière entre les membres de l'ISIE, des partis politiques et des représentants de la présidence de la République et du gouvernement.