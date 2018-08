Le chef du gouvernement justifie le coup de balai au ministère de l’énergie

Youssef Chahed, chef du gouvernement a assuré ce vendredi 31 août 2018 dans une déclaration à la presse qu’aucune injustice n’a été commise dans la décision de limoger le ministre des énergies et des mines en plus de quatre grands responsables.

Notre décision a été prise suite à un suivi et une étude de la corruption dans le domaine de l’énergie. Nous avons aussi examiné le rapport de la commission générale de contrôle et il s’est avéré qu’il y a des dossiers dangereux. Nous ne pouvons pas rester sans bouger, a-t-il indiqué.

Le chef du gouvernement a assuré qu’il n’a peur de personne et qu’il est en charge de protéger les richesses de la Tunisie.