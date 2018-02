Le Conseil de la magistrature condamne l’invasion du tribunal de Ben Arous par des policiers

Dans un communiqué, publié dans la soirée de lundi 26 février 208, le Conseil supérieur de la magistrature a condamné « l’attroupement d'agents de sécurité armés et l'invasion du tribunal de première instance Ben Arous ».

Le CSM considère cette action comme une atteinte de l'indépendance de la justice et la qualifie d’irresponsable. Il a estimé dans ce communiqué que l'action menace les bases d'un régime républicain démocrate. Le conseil a pointé du doigt la responsabilité du pouvoir exécutif suite à la dégradation de la sécurité des tribunaux.

Le conseil s'est réuni en urgence au siège du tribunal de première instance de Ben Arous. Les membres du conseil se sont rendus sur place et ils ont constaté l’attroupement des agents de sécurité. Ces derniers qui étaient armés sont entrés à l'intérieur du tribunal et ils ont utilisés les moyens mis par l'Etat à leur disposition pour venir en masse, a indiqué le même communiqué.

Il est à noter qu’un groupe de policiers de divers corps sécuritaires et des membres de syndicats de police se sont rassemblés lundi 26 février 2018 devant le Palais de justice de Ben Arous en soutien à leurs collègues placés en garde à vue, accusés d’avoir torturé un détenu au poste de police d’Hammam Lif peu après son interpellation.