Le constructeur automobile chinois Geely s’installe à Sousse

Le constructeur automobile chinois Geely a inauguré, vendredi, sa première chaine d'assemblage à Sousse (Est de la Tunisie), en partenariat avec la société tunisienne "Mediacars", filiale du groupe économique et industriel tunisien, "Zouari".

Il s'agit d'un investissement total de 21 millions de dinars (environ 7,44 millions de dollars US), dont un million de dinars dédiés à l'équipement de la chaîne de montage et 20 millions de dinars pour la plate-forme logistique de livraison et de réparation, selon le site de l'agence de presse chinoise www.xinhuanet.com.

"En global, notre groupe emploie 1 000 employés avec un chiffre d'affaires de 200 millions de dinars (environ 70,7 millions de dollars) et 350 millions de dinars (123,4 millions de dollars) d'investissements depuis la création en 2012 dans divers domaines dans l'automobile, l'immobilier et la distribution", a déclaré le président-fondateur du groupe tunisien Zouari, Hafedh Zouari, lors de la cérémonie d'inauguration.

"Cette coopération avec la partie chinoise nous permettra de créer du savoir-faire et améliorer les compétences de la main d'œuvre tunisienne (...) et éventuellement une future plateforme de production industrielle réellement", a ajouté le responsable, selon la même source.

"Avec l'assemblage de la première voiture Geely en Tunisie, je tiens à féliciter cette coopération exemplaire entre l'entreprise tunisienne et la société chinoise", a souligné Wang Wenbin, Ambassadeur de Chine à Tunis, qui assistait à la cérémonie en compagnie du gouverneur de la province de Sousse.

La cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs hommes d'affaires tunisiens, hommes politiques ainsi que des députés de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP).