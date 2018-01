SsangYong entame la nouvelle année avec deux nouveaux SUV en Tunisie

Le Groupe Zouari, représentant officiel en Tunisie du constructeur automobile d’origine sud-coréenne SsangYong, a annoncé ce vendredi 19 janvier 2018, l’introduction sur le marché des nouveaux modèles Rexton et Korando de 4e génération qui enregistrent des avancées majeures en matière de qualité et de technologie.

Il s’agit de deux SUV (abréviation de Sport Utility Vehicle ou véhicule utilitaire sport), qui ont pour particularité d’être dotés d’excellentes aptitudes en tout terrain grâce à un châssis monocoque dynamique et à leur système de transmission intégrale 4WD (4 roues motrices).

Les nouveaux SsangYong Rexton et SsangYong Korando ont notamment subi une nette refonte de leur design extérieur pour plus de modernité et intérieur pour plus de confort et moins de bruit, outre les nouveaux dispositifs de sécurité dont ils disposent désormais.

« La marque SsangYong a réussi à s’imposer ces dernières années sur le marché de l’automobile en Tunisie grâce à la performance des modèles que nous avons importés ainsi que par le service après-vente efficace que nous avons déployé au service de nos clients » a commenté M. Farès Zouari, Directeur Commercial et Marketing de Zouari Group, concessionnaire officiel SsangYong en Tunisie. « L’introduction sur notre marché des nouveaux Rexton et Korando, au même moment qu’en Europe, est un gage de confiance et une étape nouvelle qui va consolider le positionnement de notre marque en 2018 » a-t-il encore ajouté.

SsangYong Rexton : une âme d’athlète de haut niveau

Le nouveau modèle Rexton a encore gagné en charisme. Ce SUV de 5 places est plus robuste et plus élégant grâce à ses courbes majestueuses. Fidèle à l’esprit SUV, il se démarque par un style unique propre à la marque SsangYong : une maniabilité exceptionnelle mais aussi de la technologie embarquée qui atteint de nouveaux sommets de sophistication pour plus de confort, de plaisir et de protection. L’électronique à bord est au service de la prévention. Le Rexton tire parti des derniers systèmes de sécurité active afin de réduire les risques et de prévenir les accidents potentiels.

D’autre part, le nouveau Rexton est équipé de quatre caméras extérieures, de manière à offrir au conducteur une vue à 360° sur son environnement immédiat. A bord, le système d’infodivertissement s’accompagne d’un grand écran tactile HD de 8’’ qui prend en charge Apple CarPlay et Google Android Auto. Il propose en outre des fonctions radio et lecteur MP3, la diffusion de médias numériques haute définition, un enregistrement en temps réel et un port USB.

En termes de confort, les passagers installés à la deuxième rangée bénéficient d’un espace généreux aux jambes grâce à une conception optimisée, les sièges arrière peuvent également être rabattus afin de maximiser la capacité de chargement. Quand le coffre est totalement rabattu, le volume d’espace disponible peut atteindre 1977 litres !

Le nouveau Rexton sera commercialisé sur le marché tunisien en deux motorisations essence 2.0 L et diesel 2.2 L.

SsangYong Korando : l’élégance à l’état pur

Le nouveau modèle SsangYong Korando séduit par son style résolument moderne. Les performances de ce SUV compact et élégant se mesurent aussi bien quand vous êtes en ville qu’en balade à la campagne. L’évolution stylistique qu’il a subie est visible aussi bien à l’avant qu’à l’arrière avec une calandre tressée et affinée, des phares et des optiques modernisés insérés en harmonie sur une carrosserie dynamique arborant un logo désormais reconnaissable au premier coup d’œil.

Tout comme son design extérieur, l’habitacle a gagné lui aussi en prestige à travers des inserts et une finition raffinés. Le conducteur dispose d’un ordinateur de bord situé au centre des compteurs à LED. Le système audio offre de multiples fonctionnalités telles que le double DIN MP3, CD, prises iPod/iPhone et radio RDS.

La sécurité des occupants et l’économie de carburant sont des priorités pour le nouveau Korando. C’est pourquoi il est doté des dernières technologies. Son ESP (contrôle électronique de trajectoire) reçoit le renfort d’un assistant au démarrage en côte (HSA) et du système de signalisation d’arrêt d’urgence (ESS). De plus, la transmission aux quatre roues propose un mode 4x4 (4WD lock).

En Tunisie, le Korando sera commercialisé en version diesel avec un moteur 2.2 L

Les nouveaux SsangYong Rexton et Korando sont disponibles dans le réseau de la marque à Tunis (Mégrine), Sousse, Sfax et Gabès. Tous les modèles de la marque sont garantis 3 ans (ou 100.000 km) en Tunisie.