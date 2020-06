Le Covid-19 change de continent et s’installe en Amérique latine

La crise sanitaire continue de s'aggraver au Brésil, où la propagation du coronavirus continue de s'intensifier. Jeudi, le bilan s'est alourdi de 1 473 morts supplémentaires, le plus haut chiffre recensé dans le pays depuis le début de la pandémie de Covid-19, ce qui fait grimper le nombre de décès à plus de 34 000. Derrière les Etats-Unis 108 211 décès (+ 989 en 24 heures) et le Royaume-Uni (40 261, +357), le Brésil est désormais le troisième pays le plus endeuillé du monde (34 021 victimes recensées jeudi), devant l'Italie (33 774, +85) et la France (29 111, +46).

En Amérique latine, nouvel épicentre de la pandémie, la situation est alarmante. La maladie continue sa propagation à travers le continent, mettant sous pression les systèmes de santé notamment au Pérou. Le pays rencontre de graves problèmes de pénurie d'oxygène nécessaire pour maintenir en vie les patients : 5 000 victimes ont été recensées dans le pays, a déclaré jeudi le ministère de la Santé. Plus de 34 000 personnes sont mortes du coronavirus au Brésil, avec un nouveau record journalier de décès enregistré jeudi (1 473), selon le ministère de la Santé. De plus, d'après les spécialistes, les chiffres officiels sont largement sous-évalués.

La diffusion du virus dans le pays carioca est d'autant plus difficile à enrayer que le président Jair Bolsonaro, qui se montre réticent à certaines mesures de restriction pour sauvegarder l'économie, s'oppose aux décisions de certains gouverneurs d'Etat, inquiets de la situation. "Si nous n'agissons pas, nous risquons d'assister à une explosion de la demande de lits en soins intensifs et nous ne pourrons pas y répondre", alertait Rui Costa, le gouverneur de l'Etat de Bahia, en début de semaine. La situation à Rio de Janeiro, où les bars, les restaurants et les églises ont pourtant rouvert, avec désormais seulement 4,4 % de lits en soins intensifs encore disponibles dans les hôpitaux de la ville, plus que jamais sous tension et qui pourraient bientôt être submergés.

D'autres pays suscitent l'inquiétude depuis plusieurs jours. Le bilan du Mexique dépasse désormais les 11 000 décès attribués au nouveau coronavirus. Au Nicaragua, seul pays de la région à ne pas avoir mis en place de mesures de restrictions, la Fédération internationale des droits de l'homme remet en cause le bilan officiel du ministère de la Santé (46 morts), en s'appuyant notamment sur les chiffres de l'ONG Observatorio Ciudadano, qui a, elle, recensé "980 décès par pneumonie ou cas suspects de Covid-19".

Statistiques du coronavirus au 05/06/2020 au soir Nombre de cas Nouveaux cas Nombre de morts Nouveaux décès USA 1,953,122 +29,071 111,374 +1,201 Brésil 645,438 +29,568 35,033 +994 Russie 449,834 +8,726 5,528 +144 Espagne 288,058 +318 27,134 +1 Royaume-Uni 283,311 +1,650 40,261 +357 Inde 236,184 +9,471 6,649 +286 Italie 234,531 +518 33,774 +85 Pérou 187,400 +4,202 5,162 +131 Allemagne 185,414 +491 8,763 +27 Turquie 168,340 +930 4,648 +18 Iran 167,156 +2,886 8,134 +63 France 153,055 +611 29,111 +46 Chili 122,499 +4,207 1,448 +92 Mexique 105,680 +4,442 12,545 +816 Arabie Saoudite 95,748 +2,591 642 +31 Canada 94,335 +609 7,702 +65 Pakistan 89,249 +3,985 1,838 +68 Chine 83,027 +5 4,634 Qatar 65,495 +1,754 49 +4 Bangladesh 60,391 +2,828 811 +30 Belgique 58,907 +140 9,566 +18 Pays-Bas 47,152 +210 6,005 +15 Biélorussie 46,868 +887 259 +6 Afrique du Sud 43,434 +2,642 908 +60 Suède 42,939 +1,056 4,639 +77 Equateur 41,575 +609 3,534 +48 Emirats Arabes Unis 37,642 +624 274 +1 Singapour 37,183 +261 24 Colombie 36,635 +1,515 1,145 +58 Portugal 33,969 +377 1,465 +10 Egypte 31,115 +1,348 1,166 +40 Suisse 30,936 +23 1,921 Koweït 30,644 +723 244 +8 Indonésie 29,521 +703 1,770 +49 Ukraine 25,964 +553 762 +15 Pologne 25,410 +362 1,137 +20 Irlande 25,163 +21 1,670 +6 Argentine 21,037 +840 632 +24 Philippines 20,626 +244 987 +3 Roumanie 20,103 +196 1,316 +11

