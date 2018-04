Le but d’anthologie de Ronaldo, on en parle encore et on en parlera toujours

Le but exceptionnel de Cristiano Ronaldo marqué suite à une retournée acrobatique contre la Juventus de Turin dans la soirée de mardi, continue d’enflammer les commentaires sportifs et les réseaux sociaux. Même le géant Gigi Buffon, le gardien légendaire de la Juve a félicité son adversaire du jour pour ce but d’anthologie. et les tifosis de la vieille dame l'ont fortement applaudi.

Cristiano Ronaldo a enchaîné, mardi 03 avril, un 10e match de Ligue des champions consécutif en marquant au moins un but, un record. Le Portugais avait entamé cette série en finale de la précédente édition… contre la Juventus. Au total, CR7 a inscrit 16 buts sur ces 10 rencontres.

Meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions, le Portugais totalise désormais 119 pions en C1. 21 de ces buts ont été inscrits en quart de finale. A titre de comparaison, la Juventus a marqué un but de moins à ce stade de la compétition dans toute son histoire. Dans les archives de la compétition, cinq clubs seulement comptent plus de buts en quart de finale que CR7 (Chelsea, Manchester United, le FC Barcelone, le Bayern Munich et bien sûr le Real Madrid).

Pour visionner le but: https://www.youtube.com/watch?v=E8cHZTpMlhg