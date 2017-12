Le faux pilote tunisien au Japon qui a trompé tout le monde

Selon Mosaïque FM, le tunisien répondant au nom d’Akram Nouichi, qui résidait actuellement au Japon a réussi à tromper les médias et une bonne partie de l’opinion publique en postant un message sur son compte Facebook dans lequel il a indiqué qu’il travaille en tant que pilote dans une compagnie aérienne japonaise et qu’il a boycotté les destinations émiraties. Or, il s’est avéré qu’il s’agit d’un simple usurpateur qui s’est fait passer pour un pilote en postant ses photos vêtu d’un uniforme dans le cockpit d’un avion.

D’après le site de Mosaïque, une recherche menée par un journaliste du site AeroTunisie a permis de mettre en évidence les mensonges de cette personne qui a effacé son message, dans un premier temps, avant de fermer son compte Facebook pour de bon.