Le Four Seasons Hotel Tunis annonce une offre Tunisienne

Avec son architecture mauresque contemporaine, ses vastes jardins et sa situation en bord de mer, dans le quartier de Gammarth, le nouveau Four Seasons Hotel Tunis s’impose comme une destination idéale pour affaires comme pour loisirs, ainsi qu’une adresse idéale pour profiter des richesses culturelles de Tunis.

« Le Four Seasons Hotel Tunis, une oasis en bord de mer, sera aussi très pratique pour les personnes voyageant pour affaires », commente le Directeur Général Ahmed Khalaf, qui dirige une équipe triée sur le volet prête à personnaliser le séjour des voyageurs, étrangers et locaux, à répondre à tous leurs besoins.

L’Hôtel offre quatre restaurants, Salon Alyssa avec son unique expérience de ‘’Afternoon Tea’’ et l’incontournable restaurant, The Creek, Bistro Chic avec sa carte côtière Méditerranéenne. Le restaurant Azur vous ravi avec le ‘’Family Brunch ‘’ chaque dimanche. Le nouveau-né, BLU, Beach Bar & Grill au bord de la piscine qui ouvrira début Mai, propose une carte spécialement dédiée aux produits de la mer.

Avec un subtil temple de beauté dédié à la relaxation et au bien-être, THE SPA propose une sélection incroyable de soins du visage et du corps, conçue exclusivement, par la Maison Guerlain ainsi que des rituels traditionnels pour le corps choisit par Maison d’Asa pour vous transporter vers un autre monde.

Le Four Seasons Hotel Tunis sera l’endroit propice pour un long weekend entre amis, en amoureux ou encore en famille avec le ‘’Kids For All Seasons Club’’ dédié aux enfants de 4 à 12 ans ainsi qu’un ‘’Teens Club’’ pour les jeunes adultes.

Nous sommes heureux de proposer à notre clientèle locale, cette offre spéciale.

Weekend by Four Seasons