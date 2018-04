Le Groupe TELNET signe un accord avec le japonais Fuji IMVAC pour fabriquer des drones

Sfax est en train d’abriter depuis ce mercredi matin un séminaire inédit sur le thème novateur de « L’espace : nouvel horizon pour l'entrepreneuriat ».

Ce séminaire est organisé par le groupe TELNET, en partenariat avec le Technopole de Sfax, le bureau régional de l’UTICA et en collaboration avec les entreprises de l’AEROSPACE VALLEY de Toulouse.

De nombreux chercheurs et experts internationaux de l’AEROSPACE VALLEY et d’Airbus DS (Toulouse- France), de la NASA (Etats Unis), de FUJI-IMVAC-(Japon), de l’European Space Agency sont en train de participer à ce séminaire qui se prolongera jusqu’au jeudi 26 avril prochain et qui aura pour objectif de stimuler l’entrepreneuriat dans le secteur spatial.

Au menu de ce séminaire inédit, cinq plénières seront consacrées à des sujets les uns aussi importants que les autres. A savoir l'écosystème et la formation, l'observation de la terre par satellite, les potentialités de financement et de coopération autour des activités spatiales, l'observation de la terre par drone, les caractéristiques techniques des drones...

Lors de cette première journée, le Groupe TELNET a signé deux accords très importants.

Le premier a été signé avec le groupe japonais FUJI IMVAC, spécialisé dans la fabrication des drones, afin de permettre au groupe tunisien de fabriquer des drones avec l'aide des ingénieurs tunisiens du technopole de Sfax tandis que le groupe Japonais se chargera du marketing de ces drones ainsi que de la formation et le transfert des connaissances dans ce domaine.

Le second a été signé avec le groupe saoudien MEFC, leader de la fabrication de câbles à fibres optiques et fournisseur de solutions pour les secteurs des télécommunications et de l'industrie sur les marchés de la région MENA.

Le Groupe TELNET a par la suite dévoilé les composants du premier satellite (Nano satellite) tunisien qui sera prêt en 2020.

Par ailleurs, il importe de rappeler que l'intérêt de la Technopole de Sfax et de Telnet pour les drones ne date pas d'aujourd'hui. En août 2017, Telnet et le Technople de Sfax avaient déjà signé un protocole de partenariat ayant pour objet l’implémentation d’un centre d’ingénierie pour les microsatellites au Technopole de Sfax.