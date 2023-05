Le ministre des Affaires religieuses et le Mufti de la République présents à la cérémonie de la Ghriba

Le ministre des Affaires religieuses, Brahim Chaïbi et le Mufti de la République, le Cheikh Hichem Ben Mahmoud ont représenté les hautes autorités tunisiennes à la cérémonie officielle organisée à la Synagogue de la Ghriba à Djerba à l’occasion de la visite annuelle dans ce haut lieu de la communauté juive. La chaise portant la pancarte « le Mufti et son épouse »placée au premier rang (illustration) a intrigué. En fait le Cheikh Ben Mahmoud, représentant le Chef de l’Etat y a pris place, alors que son épouse s’est assise au second rang. Une alerte au feu a retenti au cours des festivités. Mais c’était plus de peur que de mal puisqu’il s’est avérée qu’une jeune fille a vu le feu d’un cierge prendre à son foulard alors qu’elle plaçait son « œuf de vœux » dans une des alvéoles de la Ghriba comme le veut la tradition. La conseillère du président des Etats Unis d’Amérique et les ambassadeurs du Canada et de Grande Bretagne ont assisté également à la cérémonie.