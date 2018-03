Le mode de scrutin proposé nous épargnera de nouveaux « Gassass »

La commission des trois composée des professeurs Sadok Belaid, Amine Mahfoudh et Houcine Dimassi propose de remplacer le mode de scrutin actuel, « un scrutin de non gouvernabilité », selon Mahfoudh, par le mode uninominal à deux tours et de réduire le nombre de députés de moitié, à raison d’un député pour 115.000 habitants. D’après Belaid le projet proposé va nous éviter d’avoir des parlementaires de second choix, genre Brahim Gassas.

Le scrutin uninominal majoritaire à deux tours est un vote simple sans pondération se déroulant sur deux tours. Au premier tour, l'électeur doit choisir un candidat parmi plusieurs. On compte alors le nombre de voix obtenues par chaque candidat. Si un candidat recueille la majorité (plus de 50 % des suffrages exprimés et au moins le quart du nombre des électeurs inscrits), il est élu. Sinon, on organise un second tour, généralement une ou plusieurs semaines plus tard, avec souvent un nombre plus réduit de candidats.

Au deuxième tour, le candidat qui recueille le plus de voix (majorité relative), parmi les suffrages exprimés, est élu.

Le scrutin majoritaire à deux tours est un vote facile à dépouiller.