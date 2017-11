Le président de la CEDAO en visite en Tunisie

Le Président de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) Marcel De Souza effectuera une visite officielle en Tunisie, du 19 au 22 novembre 2017, à la tête d’une importante délégation groupant le président et le vice-président de la Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (BIDC), ainsi que le commissaire en charge du commerce, des douanes et de la libre circulation et le directeur des relations étrangères.

Cette visite intervient après la décision adoptée lors de la 51ème session ordinaire de la conférence des chefs d’Etats de la CEDEAO, tenue le 4 juin 2017, à Monrovia, au Liberia, d'accorder à la Tunisie le statut d’observateur au sein de de l’organisation régionale, selon un communiqué du ministère des affaires étrangères.

«Un mémorandum d’entente sera signé à cette occasion et portera sur la coopération dans plusieurs domaines prioritaires pour les pays de la région et dans lesquels la Tunisie détient une expérience importante tels que l’agriculture, la santé et l’enseignement supérieur »

Selon le communiqué, cette visite permettra de mieux renforcer et diversifier la coopération entre la Tunisie et la CEDEAO à travers l’organisation des rencontres entre les responsables de deux parties.

Par ailleurs, le statut d'observateur au sein de la Cedeao permet à la Tunisie d’assister aux différentes activités de la communauté, de participer à ses réunions et de renforcer ses relations commerciale et économique avec les pays membres.

La CEDEAO compte 15 Etats membres de la région de l’Afrique de l’Ouest dont le poids économique et démographique global est très important, grâce à un PIB de 630 milliards de dollars et un marché de plus de 300 millions habitants, soit environ le quart de la population du continent africain.