Le président Kais Saied reçoit Bertrand Delanoë ancien maire de Paris

Le président de la République Kais Saied a reçu, vendredi 25 octobre 2019, Bertrand Delanoë, ancien maire de Paris, au Palais de Carthage.

M. Delanoë a réitéré ses félicitations au président pour sa victoire à la Présidentielle, lui transmettant un message d'amitié et de considération de la part du peuple français. Il a, ensuite, affirmé la volonté commune de consolider la coopération bilatérale.

Il a indiqué que les relations d'amitié et de solidarité établies entre les deux peuples n'ont pas cessé de se développer et de se renforcer, et qu'il était confiant quant à la capacité des Tunisiens à relever les différents défis pour faire réussir leur expérience démocratique.

De son côté, Kais Saied a affirmé que la Tunisie et la France partagent les valeurs de démocratie et de liberté et a insisté sur le souci de promouvoir les relations de coopération stratégique d'un côté, et de raffermir les liens d'amitié historiques entre les deux peuples, d'un autre côté.