Le prix Nobel de chimie décerné à deux américains et un britannique

Deux chercheurs Américains et un Britannique ont reçu mercredi le prix Nobel de Chimie. Ce Nobel récompense pour moitié l'Américaine Frances H. Arnold et pour l'autre moitié son compatriote George P. Smith et le Britannique Gregory P. Winter. « Le prix de cette année en chimie récompense une révolution basée sur l'évolution. Nos lauréats ont appliqué les principes de Darwin dans les tubes à essai et utilisé cette approche pour développer de nouveaux types de produits chimiques pour le plus grand bénéfice du genre humain », a déclaré le président du comité Nobel du prix, Claes Gustafsson. Les trois lauréats du prix de chimie 2018 ont « dompté les principes de l'évolution », ouvrant la voie à la production de nouveaux matériaux ou de biocarburants plus propres, et à des thérapies innovantes, a indiqué l'Académie suédoise royale des sciences qui décerne le prix. Le travail de ces chimistes ouvre la voie à la production de nouveaux matériaux, de biocarburants plus propres, et à des thérapies innovantes L'académie royale des sciences décernera vendredi le prix Nobel de la paix, et lundi prochain celui d'économie.