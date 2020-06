Le professeur Haykel Ben Mahfoudh candidat de la Tunisie à la Cour pénale internationale

Le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, s’est entretenu, jeudi, au Palais du gouvernement, à la Kasbah, avec le candidat de la Tunisie à la Cour pénale internationale, Haykel Ben Mahfoudh, Professeur de droit international public à l’Université tunisienne.

Fakhfakh a, à cette occasion, réitéré son soutien absolu à la première candidature tunisienne depuis la création de la Cour pénale internationale, soulignant la nécessité de tout mettre en oeuvre pour garantir la réussite de ce processus.

Et de rappeler le soutien de la Tunisie aux valeurs de la justice pénale et sa détermination à faire face à l’impunité et à préserver les principes des droits de l’Homme.

Pour sa part, Mahfoudh a déclaré, à l’issue de l’entretien, avoir présenté au chef du gouvernement les grandes lignes du processus de candidature ainsi que le programme de travail et le plan de promotion du dossier de candidature tunisienne.

La Tunisie a intégré officiellement la Cour pénale internationale le 24 juin 2011.