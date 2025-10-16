Le Professeur Riadh Gouider élu Premier Vice-Président de la Fédération Mondiale de Neurologie

Le Professeur Riadh Gouider, neurologue tunisien de renom, a été élu Premier Vice-Président de la Fédération Mondiale de Neurologie (WFN) lors du Congrès Mondial de Neurologie qui a eu lieu à Séoul du 12 au 15 octobre 2025.



Cette élection, face à un candidat australien, marque une étape importante, le Professeur Gouider devenant ainsi le premier neurologue exerçant en Afrique et dans le monde arabe à occuper cette fonction au sein de cette organisation internationale de référence.

Chef du Service de Neurologie, du Centre SEP et Alzheimer à l’Hôpital Universitaire Razi, le Professeur Gouider œuvre depuis plusieurs années pour le développement de la recherche et de la formation dans le domaine des neurosciences. Il préside le Réseau Tunisien des Associations de Neurologie et de Neurosciences, et est membre élu de l’Académie Française de Médecine.

Cette nomination confirme la place importante de la neurologie tunisienne sur la scène scientifique mondiale.