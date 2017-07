Le quart des cigarettes sont consommées illégalement

« En Tunisie, 1 cigarette sur 4, est consommée illégalement », selon une étude intitulée « la consommation illicite de cigarettes en Algérie, Maroc, Tunisie et Libye », publiée mercredi, par KPMG, réseau international de cabinets d’audit et de conseil.

D'après ce document, sur un total de 18.98 milliards de cigarettes consommées en 2016, en Tunisie, 4.64 milliards de cigarettes sont de contrebande. « Si ce volume de cigarettes avait été consommé légalement, des revenus additionnels de l'ordre de 219 millions de dollars, auraient été perçus par la Tunisie ».

Il ressort, toutefois, de cette étude que le flux d’entrée des cigarettes illégales en Tunisie a baissé de 35 % entre l’année 2015 et 2016, et ce, en raison « de la politique dynamique du pays visant à réduire le commerce illégal des cigarettes, par l’adoption d’un contrôle strict des camions au niveau des frontières ».

Pour les pays du Maghreb, cette étude a révélé, également, qu’une cigarette sur 5 est consommée illégalement. Le commerce parallèle a affaibli les revenus de l’Etat, dans les pays du Maghreb, en les privant d'une recette fiscale de 565 millions de dollars supplémentaires en 2016.

Elle a montré que la contrebande de cigarettes n’était qu’une des composantes d’un vaste réseau de commerce illicite, dans lequel des produits comme le carburant et les denrées alimentaires passent illégalement, les frontières pour être revendus à moindre prix. Les quatre pays du Maghreb subventionnent les produits de base tels que le pain, le sucre, les matériaux de construction, créant ainsi, des différences de prix qui incitent à faire passer des marchandises en contrebande vers les pays voisins.

L’étude a révélé que plus de 7 milliards de cigarettes illicites, originaires des zones franches des Emirats Arabes Unis, entrent principalement en Libye sans payer de taxes et que le plus grand volume de consommation illicite de cigarettes a été identifié en Libye, où 93% des cigarettes consommées sont illégales.

Elle a noté que les efforts visant à réduire la contrebande de cigarettes en 2016, semblent avoir contribué à une baisse du volume global de cigarettes illicites dans toute la région du Maghreb qui passe de 17 à 13 milliards de cigarettes entre 2015 et 2016.

De plus, les différences de prix encouragent le mouvement des cigarettes de l’Algérie vers les pays voisins. En 2016, plus de 5 milliards de cigarettes ont transité vers d'autres destinations. Cependant, le rapport fait état d’une baisse de la contrebande de cigarettes en 2016, suite au renforcement de la sécurité aux frontières.