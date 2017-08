Le premier tronçon de l’autoroute Sfax/Gabes qui s'étend sur une 100km entrera en exploitation, demain mardi 29 aout, a annoncé lundi, le ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire.

Cette partie de l'autoroute composée des tronçons 1 et 2 s'étendant de Sidi Salah à El Mahres sur 42 Km et des tronçons 5 et 6 de Gabes à El Skhira sur une longueur de 54 Km.