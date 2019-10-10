Législatives: liste nominative des 217 députés

L’Instance des élections annoncé au cours d’une conférence de presse tenue dans la soirée de mercredi 09 octobre les résultats des élections législatives organisées dimanche dernier. Le mouvement Ennahdha a obtenu 52 sièges suivi du part 9alb Tounes avec 38 sièges.

Voici la liste nominative des 2017 députés.

نواب جندوبة

قلب تونس : عبد الحميد المرزوقي/ شادية الحفصوني

حركة النهضة: توفيق الزايري

حركة الشعب : لطفي العيادي

حزب الجبهة الشعبية : منجي الرحوي

حزب تحيا تونس : كمال العوادي

ائتلاف الكرامة : نضال سعودي

صوت الفلاحين: فيصل التبيني.

نواب سوسة

حركة النهضة: زياد العذاري/ وفاء عطية

حزب قلب تونس: رضا شرف الدين / سميرة بعيزيق

الحزب الدستوري الحر: محمد كريم كريفة

حزب التيار الديمقراطي: رضا الزغمي

ائتلاف الكرامة: ميلاد بن الدالي

حركة تحيا تونس: حسين جنيح

حزب البديل التونسي: حافظ الزواري

حزب آفاق تونس: محمد الصادق قحبيش

نواب باجة

قلب تونس:رفيق عمارة/ سهير العسكري

النهضة محمد القوماني

حركة الشعب: رضا الدلاعي

الحزب الدستوري الحر: مصطفى الغربي

حركة تحيا تونس: الهادي الماكني

نواب سليانة

النهضة: بلقاسم الدراجي

قلب تونس: محمد مراد الحمزاوي

القائمة المستقلة بذل وعطاء: خيرالدين الزاهي

تحيا تونس: العياشي زمال

الدستوري الحر عبد الرزاق الحسني

قائمة سليانة في عينينا: حاتم المانسي

نواب مدنين

حركة النهضة :عامر لعريض/ مروة بن تمروت / محمد لزهر الرمة/ هاجر بوزمي

حركة الشعب : سالم لبيض/ ليلى الحداد

إئتلاف الكرامة: فاكر الشويخي

حركة تحيا تونس: المبروك كرشيد

حزب قلب تونس: نعيمة المنصوري

نواب الكاف

قلب تونس: حاتم المليكي/ مريم اللغماني

النهضة : مختار اللموشي

حركة الشعب: حاتم البوبكري

التيار الديمقراطي: امل السعيدي

مشروع تونس: نسرين العماري

نواب القصرين

حزب حركة النهضة: نور الدين العرباوي

حزب قلب تونس: محمد أحمد الدلهومي

حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري: آية الله هيشري

القائمة المستقلة الوفاء بالعهد :مبروك الخشناوي

الحزب الإشتراكي الدستوري: محمد صالح لطيفي

تحيا تونس: محمد كمال الحمزاوي

القائمة المستقلة الامتياز: محمد الزعبي

حزب نداء تونس: علي الهرماسي

نواب تطاوين

حركة النهضة: بشير الخليفي/ جميلة الجويني

ائتلاف الكرامة: محمد الفاتح الخليفي

حركة مشروع تونس: صعيب الوذان

نواب بنزرت

قلب تونس: غازي القروي/ ابتهاج بن هلال

النهضة : سمير ديلو / آمنة بن حميد

ائتلاف الكرامة: أحمد موحى

التيار الديمقراطي : فرحات الراجحي

الدستور الحر: علي الطياشي

تحيا تونس: مهدي بن غربية

عيش تونسي: ألفة التراس

نواب المنستير

الدستوري الحر : عياض علاق/ لمياء جعيدان

النهضة: منصف بوغطاس/ سميرة سميعي

قلب تونس: محمد السخيري

البديل التونسي: جلال الزياتي

الاتحاد الشعبي الجمهوري: عدنان بن ابراهيم

التيار الديمقراطي: لزهر الشملي

حركة الشعب: حسام موسى

نواب أريانة

قلب تونس: عياض اللومي / شراز الشابي

النهضة: صحبي عتيق / جميلة دبش الكسيكسي

الدستوري الحر: أبوبكر زخامة

التيار الديمقراطي: نبيل حاجي

ائتلاف الكرامة: عبد اللطيف علوي

حزب الرحمة: أحمد بن عياد

نواب توزر

حركة النهضة: بشر الشابي

قائمة مستقلة المواطنة والتنمية: شكري الذويبي

نداء تونس: علي جدي

حركة الشعب: محسن العرفاوي

نواب قبلي

النهضة: بلقاسم حسن/ محبوبة بن ضيف الله

حركة الشعب: زهير المغزاوي

ائتلاف الكرامة: حبيب بن سيدهم

تحيا تونس: مكي زغدود

نواب سيدي بوزيد

النهضة: نوفل الجمالي/ حياة العمري

قلب تونس: نهى عيساوي

حركة الشعب: بدر الدين قمودي

ائتلاف الكرامة: أمين الميساوي

تيار المحبة: عصام برقوقي

التيار الديمقراطي: لسعد حجلاوي

البديل التونسي: فيصل الطاهري

نواب قفصة

النهضة: زينب براهمي

حركة الشعب: هيكل مكي

تحيا تونس: لطفي علي

قلب تونس: سفيان طوبال

قائمة مستقلة الشباب المستقل: أحمد بلقاسم

حركة مشروع تونس: طارق براهمي

الإتحاد الديمقراطي الإجتماعي: عدنان الحجي

نواب نابل 1

النهضة: معز بلحاج رحومة

قلب تونس: جوهر المغيربي

الحزب الحر الدستوري: ثامر سعد

التيار الديمقراطي: محمد بونني

إئتلاف الكرامة: منذر عطية

أمل وعمل: إيمان بالطيب

تحيا تونس: مروان فلفال



نواب نابل 2

قلب تونس: زهير مخلوف

النهضة: أحمد قعلول

الدستوري الحر: مجدي بوذينة

تحيا تونس : وليد جلاد

ائتلاف الكرامة: محمد الناصر بوسن

التيار الديمقراطي : حاتم القروي

نواب منوبة

النهضة:عماد الخميري / لطيفة الحباشي

قلب تونس: حسان بن الحاج إبراهيم

التيار الديمقراطي: سفيان المخلوفي

ائتلاف الكرامة: راشد الخياري

حزب الرحمة: معاض بن ضياف

حركة الشعب: عبد الرزاق عويدات

نواب تونس 1

النهضة: راشد الغنوشي/ يمينة الزغلامي

قلب تونس: سميرة الشواشي/ أسامة الخليفي

التيار الديمقراطي: سامية عبو

ائتلاف الكرامة: سيف الدين مخلوف

الدستوري الحر: ناجي الجراحي

حزب الرحمة: سلوى بن عيشة

تحيا تونس: مصطفى بن أحمد

نواب تونس 2

قلب تونس: منير بلطي حمدي/ مريم السعيدي

الحزب الدستوري الحر: عبير موسي

حركة النهضة: أروى بن عباس

التيار الديمقراطي: هشام عجبوني

تحيا تونس: هشام بن أحمد

قائمة نحن هنا: الصافي سعيد

ائتلاف الكرامة: يسري الدالي

نواب صفاقس1

حركة النهضة : فتحي العيادي / فائزة بوهلال

قلب تونس : سماح دمق

التيار الديمقراطي: نعمان العش

ائتلاف الكرامة : رضا الجوادي

الحزب الدستوري الحر : وسام الشعري

حركة الشعب: عبد السلام بن عمارة

نواب صفاقس2

حركة النهضة: فيصل دربال ومريم بن بلقاسم

قلب تونس: صفاء الغريبي /محمد الحصايري

ائتلاف الكرامة: محمد العفاس / عواطف فتيريش

التيار الديمقراطي: سالم قطاطة

الحزب الدستوري الحر: هاجر النيفر

حركة الشعب: علي بن عون

نواب المهدية

قلب تونس: عماد اولاد جبريل / اميرة شرف الدين

الحزب الدستوري الحر: الفاضل الوج

ائتلاف الكرامة: عز الدين الفرجاني

حركة النهضة: فتحي بلقاسم/ سمير حميدة

التيار الديموقراطي: نجم الدين بن سالم

افاق تونس: هيثم ابراهم

نواب بن عروس

حركة النهضة: نور الدين البحيري/ نسيبة بن علي

قلب تونس: آمال الورتتاني/ خالد قسومة

التيار الديمقراطي: غازي الشواشي

الحزب الدستوري الحر: سميرة سايحي

ائتلاف الكرامة: مروان العريبي

تحيا تونس: سنية الخشين

الإتحاد الشعبي الحمهوري: جمالي بوضوافة

حركة الشعب: فتحي بلحاج

نواب زغوان

النهضة: عبد المجيد عمار

قلب تونس: الجديدي السبوعي

نداء تونس: فخر الدين شبشوب

الحزب الدستوري الحر: حمد الصغير

قائمة الخير: شكري بلحاج عمارة

نواب القيروان

حركة النهضة: السيد فرجاني/ فريدة عبيدي

ائتلاف الكرامة: ماهر زيد

قائمة الرابطة الخضراء: الصحبي صمارة

التيار الديمقراطي: نزار مخلوفي

قائمة الرجوع إلى الأصل: طارق الفتيتي

قائمة الشعب: خالد الكريشي



نواب: قابس

نهضة: محمد زيد/ كنزة عجالة/عبد الله حريزي

حركة الشعب: كمال الحبيب فراج

قلب تونس: فؤاد ثامر

التيار الديمقراطي: محمد ضياء الدين بن عمر

حركة مشروع تونس: حسونة الناصفي

نواب دائرة فرنسا 1

حركة النهضة: السيدة ونيسي

قلب تونس: ليليا باليل

التيار الديمقراطي: زياد الغناي

قائمة أمل وعمل : ياسين العياري

ائتلاف الكرامة : عمر الغريبي

نواب دائرة فرنسا 2

حركة النهضة: ناجي الجمل

قلب تونس: الطاهر فارؤس بلال

أئتلاف الكرامة: زياد الهاشمي

الحزب الدستوري الحر: زينب السفاري

التيار الديمقراطي: أنور بن الشاهد

نواب دائرة إيطاليا

النهضة: اسامة علية الصغير

قائمة كلنا توانسة : سالم بن عبد العال

التيار الديمقراطي: مجدي الترباعي

نواب دائرة ألمانيا

النهضة: موسى بن أحمد

نواب دائرة القارة الأمريكية وبقية الدول الأوروبية

النهضة: رباب بن لطيف

التيار الديمقراطي: منيرة عياري

نواب دائرة الدول العربية وبقية دول العالم

حركة نهضة: ماهر المذيوب

التيار الديمقراطي: محمد عمار