LEONI fête ses 40 ans en Tunisie

La société LEONI leader mondial dans la fabrication de faisceaux de câbles des voitures de marques allemandes telles que MERCEDES, BMW, VOLKSWAGEN et AUDI, a fêté ce vendredi 17 novembre, ses 40 ans en Tunisie.

Premier octobre 1977 fut la date où le directeur de la société mère décidait de créer une de ces premières filiales en Tunisie signant le début de 40 ans de travail et de création tunisienne.

Le démarrage était dans le patelin « d’Ethrayet » du gouvernorat de Sousse avec à peine une cinquantaine d’ouvriers pour s’agrandir et évoluer avec le changement de son site à «Messadine » pour s’imposer comme un pôle incontournable de l’industrie des câbles en Tunisie.

LEONI est devenu le fournisseur d’emploi le plus important en Tunisie après l’Etat avec 16 500 cadres et ouvriers. Cette évolution s’est faite graduellement ; de 500 ouvriers en 1996 à 1100 en 1997 puis 4597 en 2007 en c’est en 2009 que la société s’est octroyée les branches de VALEO Mateur et Ezzahra suite à l’achat de la société mère de toutes ses branches en matière d’industrie de câblage électrique dans le monde.

Ces festivités représentent une occasion pour la société de rappeler à l’opinion publique ce qui suit:

-La notoriété actuelle de la société en termes de chiffre d’affaires, de nombre d’ouvriers, de volume d’export ne l’empêche nullement de continuer à évoluer, à s’agrandir, à recruter et à attirer de nouveaux investissements à l’instar de Hyundai sur le point d’être conclu en 2018 et qui ouvrira plus de 1000 offres d’emploi.

-La société est administrée à 100% par des compétences tunisiennes convoitées par les succursales de LEONI à l’étranger ce qui, en soi, représente une fierté.

-Malgré sa nationalité allemande, LEONI est considérée comme un pôle industriel tunisien vu que pour le recrutement, elle est ouverte à toutes les régions tunisiennes et que son siège sis à une région du gouvernorat de Sousse.

-Malgré la configuration économique difficile, LEONI est parvenu à mettre une stratégie qui lui permet de résister, d’évoluer, de continuer à s’agrandir et même à lancer de nouveaux projets.

-Le quarantenaire de LEONI Tunisie coïncide avec le centenaire de LEONI mère, une occasion pour tout son personnel de festoyer et d’affirmer leur fierté d’appartenir à cette prestigieuse société.

Le quarantenaire de LEONI Tunisie peut-être considéré comme un évènement national à portée économique et sociale. La direction générale de la société est consciente de ses responsabilités et est à la hauteur du défi pour garantir un avenir reluisant à tout le personnel de LEONI.