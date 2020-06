Les centres intégrés de la Jeunesse et de l’Enfance rouvrent leurs portes aux pensionnaires candidats aux concours nationaux

Les centres intégrés de la Jeunesse et de l’Enfance, ont commencé à recevoir les pensionnaires parmi les candidats aux examens nationaux dont le nombre total s’élève à 65 (27 candidats au concours de la sixième année primaire, 19 candidats au concours de la neuvième année de base, et 19 candidats au baccalauréat).

Dans une déclaration à la TAP, le directeur général de l’Enfance au ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Séniors, Chokri Maatoug, a indiqué que l’objectif de la réouverture de ces centres, fermés depuis l’annonce du confinement sanitaire général, est d’assurer un accompagnement pédagogique à ces enfants et jeunes concernés par les concours nationaux, faisant savoir que les centres accueilleront les autres enfants au cours de la prochaine rentrée scolaire.

Il a souligné que le retour des candidats à ces établissements les aidera à passer les examens dans de bonnes conditions, d’autant que leurs familles naturelles ou alternatives vivent dans des conditions précaires et ne sont pas en mesure de les accompagner au niveau éducatif.

Maatoug a affirmé que les centres intégrés avaient été stérilisés, ajoutant que toutes les précautions nécessaires avaient été prises pour préserver la sécurité de ces enfants et prévenir le risque de propagation du Coronavirus.

La Tunisie compte 19 centres intégrés de la jeunesse et de l’enfance au niveau national dont le nombre des pensionnaires s’élève à 428 enfants dont la majorité est issus de familles brisées.

Depuis l’annonce du confinement sanitaire général dans le pays en mars dernier, les enfants des centres intégrés de la jeunesse et de l’enfance ont été envoyés à leurs familles ou placés dans leurs familles alternatives, tandis qu’une vingtaine d’enfants sans soutien, ont été placés au centre de loisirs de Hammamet.

Le concours de la sixième année primaire se déroulera les 29 et 30 juin prochains, alors que le concours de la neuvième année de base, aura lieu les 2 et 3 juillet 2020. Les examens de la session principale du baccalauréat se dérouleront du 8 au 15 juillet 2020.

A noter que le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Séniors, avait annoncé dans un communiqué publié le 20 mai 2020 que dans le cadre de la mise en œuvre des procédures de confinement ciblé, il avait été décidé de reprendre les activités des institutions de l’enfance à partir du 25 mai 2020, y compris les centres intégrés de la jeunesse et de l’enfance, qui se limiteraient à l’accueil des pensionnaires parmi les élèves des classes terminales et ceux en proie à des situations précaires.