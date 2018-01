Les EAU lèvent l’interdiction de voyage contre les Tunisiennes

Les autorités émiraties ont décidé de lever l’interdiction de voyage contre les Tunisiennes sur son territoire, et ce dans le cadre de la relation de coopération avec la Tunisie, a annoncé le ministère des affaires étrangères des Emirats arabes unis.

Selon l’agence de presse émiratie, cette décision a été prise à la suite des consultations avec les autorités tunisiennes. Le Ministère des Affaires Etrangères des EAU « apprécie l'importance de la coopération bilatérale entre les Emirats et la Tunisie, et salue la coopération des autorités tunisiennes et leur souci de dissiper toutes les préoccupations des transporteurs nationaux des EAU. Ce qui devrait assurer la plus haute sécurité et sûreté pour les vols et les passagers.

Il est à rappeler que la compagnie aérienne Emirates a empêché des femmes tunisiennes à monter à bord de son avion et ce suite à une décision du gouvernement Emirati, pour des raisons sécuritaires.

La Tunisie a riposté à cette décision par l'interdiction des avions de ce pays d'atterrir et de décoller de tous les aéroports de la république.