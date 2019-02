Les images impressionnantes de la rupture d’un barrage au Brésil qui a fait des centaines de morts et de disparus

Les télévisions brésiliennes ont diffusé, vendredi 1er février, une impressionnante série d'images montrant le moment exact de la rupture d'un barrage, le 25 janvier, dans le sud-est du pays. Le bilan de la catastrophe de Brumadinho est 121 morts et plus de 200 disparus. La majorité des morts et disparus travaillaient dans une mine et beaucoup étaient en train de déjeuner dans la cantine d'entreprise, une des premières structures touchées par la boue.

Vidéo: https://youtu.be/bMF9Y7QRiGo